حورة: تصريح مدع عام ضد 3 مشتبهين بجريمة قتل وسيم أبو شلظم

قدمت النيابة العامة تصريح مدعٍ إلى محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، صباح اليوم الخميس، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام مرفقة بطلب تمديد توقيف 3 مشتبهين لغاية الانتهاء من الإجراءات القانونية في جريمة قتل الشاب وسيم إبراهيم أبو شلظم (18 عاما).

المرحوم وسيم إبراهيم أبو شلظم

ومددت المحكمة فترة اعتقالهم لغاية تاريخ 9.8.2019.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت في 17 حزيران/ يونيو، حول جريمة إطلاق نار في بلدة حورة، أصيب فيها الشاب أبو شلظم بإصابات بالغة، نقل على إثرها إلى المستشفى، لكن للأسف الشديد هناك تم إقرار وفاته متأثرا.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وحددت هوية الجناة، وبتاريخ 2 و15 تموز/ يوليو، ألقت الشرطة القبض على أحد سكان حورة (المشتبه المركزي) واثنين من سكان مدينة اللد كمشتبهين لتورطهم في الجريمة ومن ثم لاذوا بالفرار إلى الضفة الغربية.

ومددت المحكمة عدة مرات فترات اعتقال المشتبهين، وهم اثنان من سكان اللد (20 و21 عاما) وأحد سكان حورة (22 عاما).

ووفقا للشبهات، حسبما جاء في ادعاء الشرطة، فإن المشتبهين كانوا قد نصبوا كمينا للضحية خارج متجر في حورة بعد أن استقلوا سيارة التي تم تزييف لوحات التشخيص التابعة لها، عندها أطلقت النار على الضحية ومن ثم لاذ المشتبهون بالفرار إلى أحراش يتير وأضرموا الناران في السيارة محاولين طمس الحقيقة ومن ثم لاذوا بالفرار إلى مدينة اللد ومن ثم إلى أريحا وقلقيلية، وهناك تم إلقاء القبض عليهم.

ووفق الشبهات، فإن خلفية الجريمة كانت نزاعا بين المشتبه به المركزي من حورة والضحية قبل حوالي 4 سنوات، حيث ترصد المشتبه به المركزي الضحية وانتهز الفرصة للاعتداء عليه، إلى أن اقترفت الجريمة.