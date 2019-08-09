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إيران تحذر من أي دور إسرائيلي في التحالف البحري بالخليج

تاريخ النشر: 09/08/2019 - 14:41

إيران تحذر من أي دور إسرائيلي في التحالف البحري بالخليج
(أ ب)
عرب ٤٨

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الجمعة، أن أي دور إسرائيلي في أي تحالف بحري بالخليج "تهديد واضح" لأمن إيران القومي، مؤكدًا أن من حق إيران التصدي له، وذلك وفق ما جاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.

تأتي تصريحات موسوي في أعقاب تأكيد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، يوم الثلاثاء الماضي، أن إسرائيل تشارك في تحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة بادعاء "حماية" أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج.

وأوضح كاتس حينها أن الحكومة الإسرائيلية "تساهم" في الجوانب الاستخباراتية وغيرها من المجالات "حيث تملك القدرات والأفضلية النسبية".

وفي هذا السياق، أشار المحلل العسكري في موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني (واينت)، رون بن يشاي، إلى أن المساهمة الإسرائيلية في التحالف الأمني في الخليج، تتمثل في تأمين حركة الملاحة في باب المندب، بما في ذلك انتشار سفن حربية إسرائيلية مزودة بالصواريخ في مضيق باب المندب موجهة ضد القراصنة في البحر الأحمر ظاهريًا، لكن الهدف الرئيسي منها هو حراسة وتأمين حركة الملاحة من خطر جماعة "أنصار الله" (الحوثي) في اليمن.

وبدأت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عمليًا، تطبيق مهمة حماية مياه الخليج، في إطار "تحالفها" الأمني البحري، الذي لا تزال تسعى إلى تشكيله، والذي لم تنضم إليه حتى الآن علنا سوى بريطانيا وإسرائيل، في مواجهة ما تصفه بـ"الخطر الإيراني".

وفيما طالبت الإدارة البحرية الأميركية السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي بضرورة إخطارها مع نظيرتها البريطانية مسبقًا بنقاط توقفها في مياه الخليج، حذرت وزارة الدفاع الإيرانية من خطر سعي واشنطن لتنصيب نفسها شرطيًا في مضيق هرمز، على أمن واستقرار المنطقة، علمًا بأن طهران بدورها، تحاول التأسيس لشراكة مع حلفائها لمواجهة أي "تحالف" بحري أميركي.

وأعلنت الولايات المتحدة، في تموز/ يوليو الماضي، أنها تسعى إلى تشكيل تحالف عسكري في غضون أسابيع بادعاء حماية المياه الإستراتيجية في الخليج، وستوفر الولايات المتحدة بموجب الخطة، سفن قيادة للتحالف العسكري وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع. 


#إيران
#كاتس
#وزارة الخارجية الإيرانية
#عباس موسوي

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