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انفخار "غامض" في قاعدة عسكرية للحشد الشعبي جنوبي بغداد

تاريخ النشر: 12/08/2019 - 20:34

انفخار "غامض" في قاعدة عسكرية للحشد الشعبي جنوبي بغداد
عرب ٤٨

هزّ انفجار ضخم قاعدة "صقر" العسكريّة جنوبي العاصمة العراقيّة، بغداد، للمرّة الثالثة خلال أسابيع.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن القاعدة المستهدفة تابعة لميلشيا "الحشد الشعبي"، وتضمّ "مخزنًا للصواريخ"، دون أن يتبنّى أحد الهجوم.

ولم يصدر حتى الآن أي بيانٍ رسمي عن السلطات العراقية أو عن الحشد الشعبي، ولم تتضّح الطريقة التي جرى بها الهجوم، فنقلت وسائل إعلام مقرّبة من الحشد الشعبي أنه جرى باستخدام صواريخ أرض – أرض، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية "عن وسائل إعلام عربيّة" أن الهجوم تم باستخدام طائرات، لم تحدّد نوعها.

وتعرّض "الحشد الشعبي" خلال الأسابيع الأخيرة إلى هجومين جوّيّين، قالت وسائل إعلام أجنبيّة إن إسرائيل تقف وراءها، واستهدفت قواعد تضم صواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

 


#العراق
#إسرائيل
#الحشد الشعبي
#قاعدة صقر

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