انفخار "غامض" في قاعدة عسكرية للحشد الشعبي جنوبي بغداد

هزّ انفجار ضخم قاعدة "صقر" العسكريّة جنوبي العاصمة العراقيّة، بغداد، للمرّة الثالثة خلال أسابيع.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن القاعدة المستهدفة تابعة لميلشيا "الحشد الشعبي"، وتضمّ "مخزنًا للصواريخ"، دون أن يتبنّى أحد الهجوم.

أنفجار مخزن عتاد تابع #للشرطة_الاتحادية في قاعدة صقر العسكرية جنوب غرب #بغداد pic.twitter.com/eupwnGwVPB — Jasim Muhamed 90 (@Jasemmohamed14) August 12, 2019

ولم يصدر حتى الآن أي بيانٍ رسمي عن السلطات العراقية أو عن الحشد الشعبي، ولم تتضّح الطريقة التي جرى بها الهجوم، فنقلت وسائل إعلام مقرّبة من الحشد الشعبي أنه جرى باستخدام صواريخ أرض – أرض، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية "عن وسائل إعلام عربيّة" أن الهجوم تم باستخدام طائرات، لم تحدّد نوعها.

وتعرّض "الحشد الشعبي" خلال الأسابيع الأخيرة إلى هجومين جوّيّين، قالت وسائل إعلام أجنبيّة إن إسرائيل تقف وراءها، واستهدفت قواعد تضم صواريخ متوسطة وبعيدة المدى.