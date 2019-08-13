ترامب: الصين تنشر قوات على حدود هونغ كونغ

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الاستخبارات الأميركية حذرت من أن الصين ترسل قوات إلى حدود هونغ كونغ وسط تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في المدينة الصينية التي تتمتع بحكم ذاتي.

وكتب على تويتر "أبلغتنا استخباراتنا بأن الحكومة الصينية ترسل قوات إلى الحدود مع هونغ كونغ. يجب أن يبقى الجميع هادئون وسالمون".

وبثت الحكومة الصينية ووسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، تسجيل فيديو لقوات الأمن وهي تتجمع على الحدود مع هونغ كونغ التي تشهد احتجاجات منذ عشرة أسابيع.

ونشرت صحيفتا "غلوبال تايمز" وبيبولز ديلي" تسجيل فيديو مدته دقيقة لصور لناقلات جنود مدرعة يبدو أنها متوجهة إلى شينزين المحاذية لهونغ كونغ، وتظهر في الفيديو أكثر من عشرين ناقلة جنود تمر في مدينة غوانغزهو الجنوبية، وحاملات جنود أخرى تغادر مقاطعة فوجيان الشرقية.

وقال رئيس تحرير مجلة "غلوبال تايمز" الحكومية، هو شيجين، إن التواجد العسكري هو مؤشر على أنه إذا لم يتحسن الوضع في هونغ كونغ فإن الصين ستتدخل.

وفي تصريح للصحافيين في موريستاون في نيوجرسي، قال ترامب إن الوضع في هونغ كونغ التي شهدت خروج ملايين الناشطين المناهضين للحكومة "حساس جدا .. وآمل أن يحل سلميا وأن لا يلحق الأذى بأحد ولا يسقط أحد قتيلا".