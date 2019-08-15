الرملة: مقتل شاب بإطلاق نار أثناء جنازة معتز الشمالي

قتل شاب يبلغ من العمر 24 عاما متأثرًا بجراحه الخطيرة جراء إصابته بجريمة إطلاق نار في حي الجواريش بمدينة الرملة، مساء اليوم، الخميس، وهي الجريمة القتل الثانية التي تشهدها المدينة اليوم، في موجة عنف استثنائية.

ووفقًا للمعلومات الأولية المتوفرة، فإن جريمة القتل حدثت خلال تشيع جثمان الشاب معتز الشمالي الذي قتل في الساعات الأولى من فجر اليوم، الخميس.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق، في بيان مقتضب، أنها تلقت بلاغًا عن إطلاق نار مكثف في حي الجواريش بمدينة الرملة، مساء اليوم؛ وأضافت أن قواتها هرعت إلى المكان، ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية.

وادعت التحقيقات الأولية للشرطة أن خلفية جريمة قتل الشمالي، جنائية، وتحقق في إمكانية أن يكون مطلق النار قد وصل إلى المكان، بينما كان يجلس الضحية مع عدد من أصدقائه، وأطلق عليه النار وفر من المكان.

وبحسب طواقم الإسعاف فإنها تلقت بلاغا في الساعة 01:34 من فجر اليوم، الخميس، يفيد بإصابة شاب في المدينة. ووصل عدد من المسعفين إلى المكان، وتبين أنه قد فقد الوعي وتوقف قلبه عن النبض ولا يتنفس.

تفاصيل أوفى فور ورودها...