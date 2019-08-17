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إطلاق 3 قذائف من قطاع غزة باتجاه بلدات إسرائيلية

تاريخ النشر: 17/08/2019 - 21:43

إطلاق 3 قذائف من قطاع غزة باتجاه بلدات إسرائيلية
من رشقة صواريخ سابقة (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، رصده إطلاق ثلاث قذائف صاروخيّة من قطاع غزّة، أسقطت القبة الحديديّة قذيفتين منهما، بعد أقلّ من 24 ساعة على إطلاق قذيفة من القطاع.

وذكرت مصادر صحافيّة أن شظايا صاروخيّة سقطت في ساحة منزل في سديروت.

وأدّى إطلاق القذائف إلى إصابة إسرائيليين بجراح طفيفة أثناء جريهما للدخول للملاجئ، بينما أصيب اثنان آخران بحالتي هلع.

وكانت صافرات الإنذار دوّت في عدد من البلدات الإسرائيليّة المحاذية لقطاع غزّة.

وليل الجمعة – السبت، شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارات على أراضٍ زراعيّة في قطاع غزّة، بعد ساعات من إطلاق قذيفة من القطاع باتجاه بلدات إسرائيليّة.

وذكرت وسائل إعلام في القطاع أن القصف تركّز في دير البلح.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وسائل إعلام إسرائيليّة، أن القبة الحديديّة أسقطت قذيفة أطلقت من قطاع غزّة.

وشهد قطاع غزّة، الأسبوع الماضي، تصعيدًا إسرائيليًا أدّى إلى استشهاد خمسة شبّان، حاولوا اجتياز الحدود.

فالسبت الماضي، استشهد 4 شبان فلسطينيين بنيران الاحتلال جنوبي قطاع غزة، وهم عبد الله حمايدة (21 عاما)، وعبد الله العمري (19 عاما)، وعبد الله المصري، وأحمد عديني (20 عاما).


#غزة
#الاحتلال
#الجيش الإسرائيلي
#القبة الحديدية

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