  2. محليات
  3. أخبار محلية

رفض طلب الشرطة إبعاد الشيخ الطوري ونجله عن العراقيب

تاريخ النشر: 20/08/2019 - 12:36

رفض طلب الشرطة إبعاد الشيخ الطوري ونجله عن العراقيب
في قاعة المحكمة ببئر السبع، اليوم
عرب ٤٨

رفضت محكمة الصلح في بئر السبع اليوم، الثلاثاء، طلب الشرطة إبعاد الشيخ صياح الطوري وابنه عزيز عن قريتهما العراقيب، مسلوبة الاعتراف، فيما أبقت المحكمة على شروط تقييدية فرضتها الشرطة وهي عدم التواصل بين الطوري ونجله وعدد من أقاربهما الذين كانوا يتواجدون بالعراقيب، أمس، وإيداع كفالة مالية قدرها 4 آلاف شيكل. 

وطلبت النيابة منحها مهلة لدراسة إذا ما كانت ستستأنف على قرار المحكمة، وسيتم إطلاق سراح الطوري ونجله لاحقا إذا ما لم تقم النيابة استئنافا للمحكمة المركزية.

وتواجد عدد من القيادات والناشطين السياسيين، بينهم النائب السابق وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، جمعة الزبارقة، في قاعة المحكمة، مؤكدين وقوفهم إلى جانب العراقيب وأهلها. 

وكانت وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" اقتحمت بعد ظهر أمس، الإثنين، العراقيب واعتقلت الأسير المحرر، الشيخ صياح الطوري، ونجله الناشط عزيز، من أرض القرية بزعم "الاعتداء على أراضي الدولة".

 


#العراقيب
#النقب
#صياح الطوري
#عزيز الطوري
#هدم المنازل
#اعتقالات
#ملاحقات سياسية

رفض طلب الشرطة إبعاد الشيخ الطوري ونجله عن العراقيب

رفض طلب الشرطة إبعاد الشيخ الطوري ونجله عن العراقيب

رفض طلب الشرطة إبعاد الشيخ الطوري ونجله عن العراقيب

حوارات

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العليا تقرر الإفراج عن الأسير محمد زايد من اللد
العليا تقرر الإفراج عن الأسير محمد زايد من اللد

2019-08-20

وداع الطالبة آية نعامنة: فاجعة وألم في عرابة
وداع الطالبة آية نعامنة: فاجعة وألم في عرابة

2019-08-20

اللد: اتهام شاب بالتورط في جريمة إطلاق نار
اللد: اتهام شاب بالتورط في جريمة إطلاق نار

2019-08-20

الأكثر قراءة

إسرائيل تدرس فتح باب الهجرة أمام غزة ونتنياهو يلوح بالحرب

إسرائيل تدرس فتح باب الهجرة أمام غزة ونتنياهو يلوح بالحرب

2019-08-19
أسبوع قبل زفافه: مصرع أشرف مشاعلة في حادث عمل بالقدس

أسبوع قبل زفافه: مصرع أشرف مشاعلة في حادث عمل بالقدس

2019-08-19
تنحية جنود إسرائيليين امتنعوا عن الاشتباك مع الشهيد أبو صلاح

تنحية جنود إسرائيليين امتنعوا عن الاشتباك مع الشهيد أبو صلاح

2019-08-19
جثمان آية نعامنة سيصل للبلاد فجر الثلاثاء

جثمان آية نعامنة سيصل للبلاد فجر الثلاثاء

2019-08-19
خلال محاكمته: البشير يقر بحصوله على أموال من السعودية والإمارات

خلال محاكمته: البشير يقر بحصوله على أموال من السعودية والإمارات

2019-08-19