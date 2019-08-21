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إصابة شاب طعنًا خلال شجار في الطيرة

تاريخ النشر: 21/08/2019 - 19:25

إصابة شاب طعنًا خلال شجار في الطيرة
أرشيفية
عرب ٤٨

أصيب شاب (19 عاما) من مدينة الطيرة في منطقة المثلث، مساء اليوم الأربعاء، بجروح خطيرة من جراء تعرضه للطعن خلال شجار لم تُعرف أسبابه بعد.

وأوضحت الطواقم التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، أنها تلقت بلاغًا في تمام الساعة السادسة والنصف، يفيد بوقوع إصابات خلال شجار نشب بين مجموعة شبان في الطيرة.

وأضافت أنه "عندما وصلت طواقمنا إلى المكان، قدمت العلاج لشاب يبلغ من العمر 19 عاما، تعرض للطعن ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة".

وتابعت أن طواقمها تعمل في هذه الأثناء على نقل المصاب إلى المستشفى لاستكمال العلاج.


#جريمة طعن
#الطيرة

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