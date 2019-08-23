الاحتلال يغلق منطقة رام الله: إصابات خطيرة لمستوطنين بإلقاء قنبلة

أصيب ثلاثة مستوطنين على الأقل بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة، ظهر اليوم الجمعة، قرب مستوطنة "دوليف" المقامة على أراضي قرية الجانية الفلسطينية غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الطرقات المؤدية إلى المستوطنات المحيطة في منطقة التفجير القريبة من مدينة رام الله، ونصب حواجز عسكرية، وشرع في عملية بحث وتفتيش، فيما أصدرت الأجهزة الأمنية تعليمات للمستوطنين في "دوليف" بعدم مغادرة منازلهم.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أجهزة الاحتلال الإسرائيلي الأمنية تشتبه بأن التفجير وقع نتيجة عملية نفذها شاب فلسطيني، حيث ألقى عبوة ناسفة باتجاه المستوطنين.

ووفقًا لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، فإن الجيش الإسرائيلي أرسل تعزيزات عسكرية إلى المنطقة وشرع في عملية بحث عن مركبة فلسطينية يشتبه بفرارها من مكان التفجير.

وادعى الموقع نقلا عن مصادر أمنية أن التقديرات الأولية الإسرائيلية تشير إلى أن شبانا فلسطينيين ألقوا عبوة ناسفة وفروا من المكان.

في حين ذكر القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، أن مشتبهًا ألقى عبوة ناسفة باتجاه مستوطنين تواجدوا في "عين بوبين" في منطقة قرية دير إبزيع ومستوطنة "دوليف".

وأفادت طواقم "نجمة داوود الحمراء" بأنها تلقت بلاغا نحو الساعة العاشرة والربع بسماع دوي انفجار قوي قرب بركة المياه القريبة من مستوطنة "دوليف". وأوضحت أن الانفجار أسفر عن إصابة ثلاثة مستوطنين بجروح خطيرة.

وأضافت المصادر أن المصابين هم عائلة مكونة من أب (46 عاما) وابنه (21 عاما)، وابنته (18 عاما)، نقلوا بواسطة طائرة مروحية لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات القريبة.

وذكرت مصادر أخرى أن الانفجار جاء نتيجة إلقاء قنبلة يدوية باتجاه المستوطنين، ما أسفر عن إصابة مستوطن بجروح حرجة، فيما أصيب آخران بجروح خطيرة.

ولفتت طواقم "نجمة داوود الحمراء" إلى أنها قدمت العلاج لمصابين بجروح خطيرة وهم في حالة وعي تام، قبل أن يتم نقلهما بمروحية عسكرية لمستشفى هداسا عين كارم بالقدس، فيما لا تزال الطواقم تعمل على تقديم العلاج لشابة مصابة بجروح حرجة وهي فاقدة للوعي.