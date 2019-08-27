الاحتلال يغير على غزة بعد إطلاق قذيفة

قال جيش الاحتلال الإسرائيليّ إنه رصد، اليوم، الثلاثاء، إطلاق قذيفة من قطاع غزّة.

وأغارت طائرات الاحتلال، على موقع لحركة حماس، شمالي القطاع، بعد إطلاق قذيفة على منطقة مفتوحة قرب بلدات إسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 4 قذائف من قطاع غزّة، ورجّح إمكانيّة أن تكون ثلاث قذائف منها داخل القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال أنّه فعّل صافرات الإنذار في مناطق مفتوحة، بينما قال سكان المنطقة إنهم لم يسمعوها.

والأحد الماضي، أُطلقت ثلاث قذائف صاروخية على الأقل من منطقة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، وسط حالة من "الهلع" شهدتها المنطقة المعروفة إسرائيليًا بـ"غلاف غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، إنه رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة، مضيفًا أن منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي نجحت باعتراض قذيفتين، فيما سقطت القذيفة الثالثة في منطقة مفتوحة قرب شارع (34).