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الجيش الإسرائيلي يلغي إجازات جنوده بالألوية القتالية بالشمال

تاريخ النشر: 29/08/2019 - 20:59

الجيش الإسرائيلي يلغي إجازات جنوده بالألوية القتالية بالشمال
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه ألغى جميع الإجازات والتسريحات الممنوحة للجنود في خمسة ألوية قتالية بالشمال على خلفية التوتر مع "حزب الله".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، كان قد فرض الجيش الإسرائيلي، قيودا على حركة المركبات في الشوارع القريبة من الحدود مع لبنان، وذلك بدافع الخشية من رد حزب الله على الهجمات المنسوبة لإسرائيل في لبنان وسورية.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، أن قرار الجيش جاء في أعقاب "تقدير موقف" أجراه الجيش، والذي أظهر أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تأخذ تهديدات حزب الله بالرد بمنتهى الجدية، ولفتت القناة إلى أن قرار إلغاء الإجازات سار حتى إشعار آخر.

كما أصد الجيش الإسرائيلي تعليمات للمزارعين الإسرائيين في المناطق القريبة من المناطق الحدودية مع الأراضي اللبنانية، بعدم الاقتراب إلى الجدار الفاصل الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي على طول الخط الأزرق (خط الانسحاب الإسرائيلي عام 2000).

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الوكالة اللبنانية الرسمية أن "جيش العدو أطلق قنابل مضيئة فوق موقع الرادار شرق بلدة شبعا"، موضحة أنها رصدت على الأقل إطلاق خمس قنابل مضيئة. 

قنابل مضيئة في سماء شبعا

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن مساء أمس، الأربعاء، تعرض طائرتي استطلاع مُسيّرتين تابعتين له لإطلاق نار في منطقة العديسة جنوبي لبنان.

وقال الجيش، في بيان مقتضب أنه "تمّ إطلاق النار على طائرتين مسيريتين في جنوب لبنان، لكنهما أكملتا مهمتهما دون أن يصيبهما أي ضرر". ولم يتطرق الجيش إلى مزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، في إفادة مقتضبة إن الجيش اللبناني أطلق النار على "طائرتي استطلاع إسرائيليتين مسيرتين، لخرقهما أجواء البلاد فوق منطقة العديسة (جنوب) ولرؤيتهما بالعين المجردة".

وتأتي هذه التطورات بينما يشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة منذ فجر الأحد الماضي، مع سقوط طائرتين مُسيرتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وانفجار إحداهما.

وفي فجر الإثنين، دوت 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في منطقة قوسيا، بقضاء زحلة، في البقاع.

وبينما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها حتى اللحظة عن الحادثين، تتهم السلطات اللبنانية إسرائيل بالوقوف وراءهما.

 



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