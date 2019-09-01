إطلاق قذائف من لبنان نحو موقع ومركبة عسكريين إسرائيليين

هجومان لحزب الله أحدهما بصواريخ مضادة للدروع | الهجوم الآخر عبارة عن تبادل لإطلاق النار ما زال مستمرًا | الجيش الإسرائيلي: لا إصابات | خطاب لنتنياهو عند الساعة 18:00 | أوامر للوزراء الإسرائيليين بعدم الحديث لوسائل الإعلام | الحريري توجه لبومبيو وماكرون لمنع التصعيد

أعلن حزب الله، اليوم، الأحد، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب بلدة أفيفيم الحدوديّة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي، أن عددًا من الصواريخ المضادة للدروع أطلق من الجنوب اللبناني نحو موقعٍ ومركبة عسكريين إسرائيليّين، دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وردّ الجيش الإسرائيلي بقصف مارون الراس ويارون جنوبيّ لبنان، باستخدام سلاحي الجو والمدفعية، بأكثر من مئة قذيفة صاروخيّة عنقوديّة وحارقة، كما أعلن عن استهداف المجموعة التي أطلقت الصواريخ المضادة للدروع.

بينما نقلت وسائل إعلام لبنانيّة عن مصادر في حزب الله أنّ "الكرة باتت الآن في الملعب الإسرائيلي".

فيما قالت هيئة البث العام ("كان") إن الحديث يدور عن هجومين متزامنين، أحدهما استهدف موقعًا عسكريا لم يسفر عن إصابات في صفوف الإسرائيليين، بينما الهجوم الثاني عبارة عن تبادل لإطلاق النار ما زال مستمرًا، ويجري الجيش الإسرائيلي تحريّات عن هجوم ثالث.

وقالت وسائل إعلام مقربة من حزب الله إنّه استهدف ناقلة جند إسرائيلية "إصابة مباشرة".

ومن المقرّر أن يدلي رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، بخطاب عند الساعة السادسة بتوقيت القدس، بعد إجرائه مشاورات أمنيّة مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، نداف أرغمان.

وحظر نتنياهو على الوزراء إجراء مقابلات، بعدما قال وزير الإسكان وعضو المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغّر، يوآف غالانت، إنه "لا إصابات" في صفوف الإسرائيليين.وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف أسفر عن إصابات، لكنه يفرض تعتيمًا على طبيعتها.

الدخان يتصاعد عقب إطلاق القذائف

وجاء في بيان مقتضب صادر عن حزب الله "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة، من بعد ظهر اليوم الأحد... قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".

في السياق، أجرى رئيس الحكومة اللبنانيّة، سعد الحريري، اتصالين بوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "في مواجهة تطور الاوضاع على الحدود الجنوبية".

وقال شهود عيان إن الجيش أغلق المنطقة المحاذية لإطلاق الصاروخ.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، بعد إطلاق القذيفة تعليماته لسكان البلدات التي تبعد مسافة أربعة كيلومترات عن الحدود اللبنانيّة البقاء في المنازل وفتح الملاجئ.

مكان سقوط القذيفة

وقال المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، إنّ أحد الأسباب الرئيسيّة للتعزيزات العسكريّة الأخيرة خلال اليومين الأخيرين هي "نشر خلايا لحزب الله لإطلاق صواريخ مضادة للدروع".

وفي وقت سابق اليوم، استهدف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل الأراضي اللبنانيّة ما أدى إلى اندلاع حرائق، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محليّة.

وأقر الجيش الإسرائيلي بأن سبب الحرائق هو "نشاطات قواته" إلا أنه لم يوضح ماهيّة النشاطات.

وفجر اليوم، قال مسؤول أمني إسرائيلي إن الأسبوع الجاري "هو الأكثر حساسيّة"، بخصوص التوتر على الحدود اللبنانيّة، "وبعده سنعرف إلى أن نحن ذاهبون"، بحسب المراسل العسكري للقناة 12، نير دفوري.