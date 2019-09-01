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جنوبي لبنان: استهداف إسرائيلي يسفر عن اندلاع حرائق

تاريخ النشر: 01/09/2019 - 13:24

جنوبي لبنان: استهداف إسرائيلي يسفر عن اندلاع حرائق
من مكان الاستهداف (ناشطون)
عرب ٤٨

استهدف الجيش الإسرائيلي، اليوم، الأحد، مواقع داخل الأراضي اللبنانيّة ما أدى إلى اندلاع حرائق، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محليّة.

وأقر الجيش الإسرائيلي بأن سبب الحرائق هو "نشاطات قواته" إلا أنه لم يوضح ماهيّتها.

وقالت مواقع إخباريّة إن طائرة إسرائيليّة مسيّرة ألقت مواد حارقة على أحراج السنديان، في مزرعة بسطرة اللبنانيّة، التي يقع فيها مقرّ وحدة قوات الأمم المتحدة، اليونيفيل.

كما ذكرت هذه المواقع أن المدفعية الإسرائيليّة استهدفت مزارع محتلة في جبل الروس وتلال كفر شوبا بالمدفعيّة.

وأمس، السبت، قال الجيش اللبناني إن "بقايا إحدى القذائف المضيئة، ومصدرها الأراضي المحتلة، سقطت داخل مركز تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)".

وأضاف الجيش في بيان أنّ الشظايا طالت مركزًا تابعًا للكتيبة الهندية في بلدة بسطرة الحدودية، دون أن تؤدي لوقوع إصابات.

وجاء في البيان أن الجيش اللبناني يجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات اليونيفيل.

وأدت قنابل مضيئة ألقاها الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية، الإثنين الماضي، إلى اشتعال الحرائق داخل مزارع شبعا جنوب لبنان.

 


#بسطرة
#كفر شوبا
#يونيفيل
#جبل الروس

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