جنوبي لبنان: استهداف إسرائيلي يسفر عن اندلاع حرائق

استهدف الجيش الإسرائيلي، اليوم، الأحد، مواقع داخل الأراضي اللبنانيّة ما أدى إلى اندلاع حرائق، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محليّة.

وأقر الجيش الإسرائيلي بأن سبب الحرائق هو "نشاطات قواته" إلا أنه لم يوضح ماهيّتها.

صورة للدخان الناجم عن النيران المندلعة في مزارع شبعا المحتلة بعدما أقدم قوات الاحتلال على قصف المنطقة بقذائف من عيار ١٥٥ ملم من مواقع لها في الجولان المحتل. pic.twitter.com/lophB6tacu — Bassam Abou Zeid (@BassamAbouZeid) September 1, 2019

وقالت مواقع إخباريّة إن طائرة إسرائيليّة مسيّرة ألقت مواد حارقة على أحراج السنديان، في مزرعة بسطرة اللبنانيّة، التي يقع فيها مقرّ وحدة قوات الأمم المتحدة، اليونيفيل.

بالصور ـ العدو الصهيوني يستهدف مزارع #شبعا ويلقي قنابل حارقة على الأحراج في مزرعة بسطرة اللبنانيةhttps://t.co/s85QXtW2GK

pic.twitter.com/qMQbjIJuKm — nbnlebanon (@nbntweets) September 1, 2019

كما ذكرت هذه المواقع أن المدفعية الإسرائيليّة استهدفت مزارع محتلة في جبل الروس وتلال كفر شوبا بالمدفعيّة.

وأمس، السبت، قال الجيش اللبناني إن "بقايا إحدى القذائف المضيئة، ومصدرها الأراضي المحتلة، سقطت داخل مركز تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)".

وأضاف الجيش في بيان أنّ الشظايا طالت مركزًا تابعًا للكتيبة الهندية في بلدة بسطرة الحدودية، دون أن تؤدي لوقوع إصابات.

وجاء في البيان أن الجيش اللبناني يجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات اليونيفيل.

وأدت قنابل مضيئة ألقاها الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية، الإثنين الماضي، إلى اشتعال الحرائق داخل مزارع شبعا جنوب لبنان.