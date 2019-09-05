حريق قرب ميناء حيفا

اندلع بعد ظهر اليوم الخميس، حريق في مصنع "شيمن" بالقرب من ميناء حيفا، حيث أتت ألسنة النيران على حاوية لتخزين المواد في المصنع، فيما استنفرت طواقم الإطفاء والإنقاذ وشرعت بإخماد الحريق.

ووفقا لسلطة الإطفاء والإنقاذ، فإن طواقمها تلقت بلاغا عن حريق في حاوية تابعة لمصنع "شيمن" قرب ميناء حيفا، حيث هرع رجال الإطفاء للمكان وعملوا على إخماد الحريق ومنع انتشار ألسنة النار في مخازن المصنع.

وذكرت أن عشرات الطواقم من الإطفاء تعمل في المصنع على إخماد الحريق، حيث يدور الحديث عن وجود أكثر من 80 طنا من الزيوت داخل المخزن المشتعل.

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إلى ذلك، قامت الشرطة بإغلاق الطرقات المؤدية لمنطقة الحريق، وطالبت من جمهور السائقين عدم الاقتراب من منطقة المصنع، والسفر عبر طرق بديلة لحين معالجة الحريق وإخماده.