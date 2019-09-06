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إطلاق 5 قذائف من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية

تاريخ النشر: 07/09/2019 - 00:07

إطلاق 5 قذائف من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية
الصورة للتوضيح فقط من قطاع غزة (أ ب)
عرب ٤٨

قال الجيش الإسرائيلي إن خمسة قذائف أطلقت من قطاع غزّة، مساء الجمعة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيليّة، فإن إحدى القذائف سقطت في "منطقة مفتوحة قرب سديروت"، وسببّت اندلاع حرائق كبيرة.

وبحسب ناشطين في قطاع غزّة، استهدفت مدفعيّة الاحتلال الإسرائيلي مرصدًا للمقاومة في بيت حانون، شمالي قطاع غزّة.

وعند الساعة 23:28، دوّت صافرات الإنذار في بلدات إسرائيليّة في محيط قطاع غزّة، منها: سديروت، والمجلس الإقليمي "شاعاري هانيغيف".

وفي وقت سابق اليوم، استشهد شابان وأصيب 73 شابا، اليوم، الجمعة، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة وكسر الحصار الأسبوعيّة، شرقيّ قطاع غزّة.

والشهيدان هما: علي سامي الأشقر (17 عامًا) وخالد أبو بكر محمد الربعي (14 عامًا)، بحسب بيان أولي صادر عن وزارة الصحة الفلسطينيّة، جاء فيه أن 15 من المصابين أصيبوا بالرصاص الحيّ.

حماس والجهاد تتوعدان

وقال المتحدّث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إنّ "تغول الاحتلال على دماء المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة جريمة يتحمل الاحتلال كامل تداعياتها".

من جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الجمعة، أن دماء شهداء الشهيدين "لن تضيع هدرًا"، وحمّلت الاحتلال "كامل المسؤولية عن هذا الاعتداء والتغول على دماء الأبرياء".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن المتظاهرين في قطاع غزّة ألقوا "عددا كبيرًا من العبوات الناسفة والقنابل اليدوية والعبوات الحارقة" تجاه قواته.

 كما اعتقل الجيش الإسرائيلي شابين ادّعى أنهما تجاوزا السياج الحدودي شمالي وجنوبي القطاع قبل أن يعودا إلى القطاع.

 


#غزة
#غلاف غزة
#صافرات الإنذار
#مسيرات العودة

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