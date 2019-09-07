إصابة إسرائيليين طعنا قرب عزون

أصيب إسرائيليان بإصابات متفاوتة نتيجة تعرضهما للطعن، صباح اليوم السبت، في قرية عزون الواقعة شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وعلم أن أحد المصابين (17 عاما) قد أصيب بصورة خطيرة، بينما أصيب والده (60 عاما) بإصابات طفيفة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قوات الجيش قدمت الإسعافات الأولية لمصابين تعرضا للطعن في قرية عزون، وسلما إلى طاقم الإسعاف التابع لـ"نجمة داوود الحمراء".

وأضاف أن قوات الجيش لا تزال تتواجد في المنطقة، وأنه يحقق في خلفية الواقعة.

وبحسب طواقم الإسعاف فقد سلمهم الجيش الإسرائيلي مصابين اثنين، على حاجز "إلياهو" (ما يطلق عليه أيضا "حاجز "ألفيه منشي" نسبة للمستوطنة)، جنوب قلقيلية.

وأضافوا أن الشاب كان مصابا بعدة طعنات في بدنه، أما الثاني فقد أصيب بطعنة في يده.

وبعد تقديم الإسعافات الأولية لهما في المكان، نقلا إلى مستشفى "مئير" في كفر سابا.

ورجح موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني أنهما هوجما في قرية عزون. ونقلت عن مصادر في قوات الاحتلال قولها إن الخلفية لا تزال غير واضحة، وإن المصابين قدما من الجنوب لتلقي علاج أسنان لدى طبيب فلسطيني.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال فرضت طوقا أمنيا مشددا على بلدة عزون، حيث أغلقت مداخل القرية وكثفت من حواجزها وإجراءاتها العسكرية في محيطها.

كما نصبت قوات الاحتلال الحواجز على مداخل البلدة الشمالي، والغربي (طريق عزبة الطبيب- عزون)، حيث تقوم بتفتيش المركبات الفلسطينية والتدقيق في هويات ركابها.