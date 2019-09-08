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العنف والجريمة: قتيل في بئر السبع وإصابة طبيب بحيفا

تاريخ النشر: 08/09/2019 - 09:59

العنف والجريمة: قتيل في بئر السبع وإصابة طبيب بحيفا
من مكان الجريمة بحيفا، اليوم
عرب ٤٨

قُتل شخص في مدينة بئر السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة في مدينة حيفا، شمالي البلاد، في جريمتين منفصلتين، فجر اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، أقر الأطباء في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع وفاة شخص، في الأربعينيات من عمره، أصيب في جريمة إطلاق نار في وقت سابق. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

مسرح الجريمة بحيفا، صباح اليوم

وفي حيفا أصيب طبيب عربي (33 عاما) من عكا في جريمة إطلاق نار في شارع "ألنبي"، ووصف الطاقم الطبي إصابة الشاب بالخطيرة، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى "رمبام"، وباشر أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى المكان التحقيق في ملابسات الجريمة. 

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أنّه تلقى بلاغًا قرابة الساعة 07:53 حول إصابة شاب جراء تعرضه لإطلاق نار في شارع "ألنبي" في حيفا، وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب الذي وصفت جراحه بالخطيرة وهو بكامل وعيه، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى "رمبام" بالمدينة.

 


#حيفا
#بئر السبع
#النقب
#العنف والجريمة
#جرائم القتل

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