  2. إسرائيليات
  3. أخبار

إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب غزة

تاريخ النشر: 10/09/2019 - 07:02

إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب غزة
إطلاق طائرة مسيرة قرب غزة (توضيحية-جيش الاحتلال)
عرب ٤٨

أسقطت طائرة مسيرة من طراز "كواد كابتر" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الليل المتأخرة، في جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء.

وأقر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيرة صغيرة (درون) تابعة له سقطت الليلة الماضية في جنوب قطاع غزة، حيث شرع التحقيق في الحادث.

ووفقا للموقع الإلكتروني "واللا" فإن قوة مسلحة تابعة لحركة حماس لاحظت وجود الطائرة المسيرة التابعة للجيش في سماء القطاع شرق رفح وأطقت النيران على المسيرة وأسقطتها وقامت بوضع اليد على عليها.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات مسلحة في قطاع غزة، والتي تنشط على طول السياج الأمني مع إسرائيل، أطلقت النار على مسيرة تابعة لجيش الاحتلال كانت في مهمة في سماء مدينة رفح، حيث تم إسقاطها والسيطرة عليها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الإثنين، أن طائرة مسيرة صغيرة (درون) تابعة له سقطت في الأراضي اللبنانية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان حزب الله عن أن مقاتليه أسقطوا هذه الطائرة في منطقة بلدة رامية اللبنانية، وأنها بحوزة مقاتليه.

وحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن "الحديث عن طائرة مسيرة بسيطة جدا سقطت أثناء نشاط عادي، ولا تخوف من تسرب معلومات".


#طائرة مسيرة
#الجيش الإسرائيلي
#قطاع غزة
#رفح
#حماس

حوارات

النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟
النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟

2019-09-07

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تصريحات نتنياهو وتوقيتها: ألاعيب إعلامية أم مجازفة لها ثمن؟
تصريحات نتنياهو وتوقيتها: ألاعيب إعلامية أم مجازفة لها ثمن؟

2019-09-10

التطبيع الهادئ: إسرائيل تشارك بمعرض "إكسبو 2020" في الإمارات
التطبيع الهادئ: إسرائيل تشارك بمعرض "إكسبو 2020" في الإمارات

2019-09-09

نتنياهو يدعي الكشف عن مواقع نووية إيرانية سرية
نتنياهو يدعي الكشف عن مواقع نووية إيرانية سرية

2019-09-09

الأكثر قراءة

قتلى بغارات استهدفت مواقع إيرانية في سورية؛ وحزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية

قتلى بغارات استهدفت مواقع إيرانية في سورية؛ وحزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية

2019-09-09
تسليم نتائج تشريح جثمان إسراء غريب الثلاثاء

تسليم نتائج تشريح جثمان إسراء غريب الثلاثاء

2019-09-09
تصريح مدع في جريمة قتل أمينة فرحات - ياسين

تصريح مدع في جريمة قتل أمينة فرحات - ياسين

2019-09-09
انقلاب سفينة شحن تحمل 4200 مركبة قبالة سواحل جورجيا

انقلاب سفينة شحن تحمل 4200 مركبة قبالة سواحل جورجيا

2019-09-09
تل السبع: إصابة معلم من الشمال في جريمة إطلاق نار

تل السبع: إصابة معلم من الشمال في جريمة إطلاق نار

2019-09-09