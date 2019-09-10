تقرير: نتنياهو يستعد لإعلان السيادة الإسرائيلية على الأغوار

قال رئيس المجلس الاستيطاني في غور الأردن، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يستعد لإعلان السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار، التابعة للضفة الغربية المحتلة.

وفيما تترقب وسائل الإعلام الإسرائيلية، مؤتمرًا صحافيًا لنتنياهو، مساء اليوم، قال رئيس المجلس الاستيطاني في الأغوار، إن "كل المؤشرات تدل على أن نتنياهو يستعد لإعلان السيادة الإسرائيلية على الأغوار".

وأضاف أنه في نهاية اليوم سيكون إعلان إميركي في هذا الخصوص، في إشارة إلى إمكانية اعتراف الإدارة الاميركية بالسيادة الإسرائيلية على الأغوار، على غرار ما فعلته بالقدس والجولان.