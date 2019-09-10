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مسؤول إسرائيلي: نتنياهو ينوي الإعلان عن ضم أجزاء من الضفة

تاريخ النشر: 10/09/2019 - 15:46

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو ينوي الإعلان عن ضم أجزاء من الضفة
من الدعاية الانتخابية لليكود (أب)
عرب ٤٨

قال مسؤول إسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ينوي الإعلان عن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وبحسب الصحافي الإسرائيلي باراك رفيد، في تغريدة على تويتر، فإن المسؤول الإسرائيلي أبلغه أن البيان الذي سيدلي به نتنياهو مساء اليوم يتعلق بنيته تنفيذ عمليات ضم في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن مكتب رئيس الحكومة رفض التعقيب على ذلك.

وكان مكتب رئيس الحكومة قد أعلن، صباح اليوم، أن نتنياهو سيدلي ببيان صحافي في الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وبحسب مصادر في حزب الليكود فإن الحديث عن "بيان درامي".

وعلى صلة، قدم حزب "كاحول لافان"، اليوم، التماسا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، بطلب إصدار أمر يمنع وسائل الإعلام من البث المباشر لتصريح نتنياهو.

وقال "كاحول لافان" أن الالتماس يأتي بعد نتنياهو مارس الدعاية الانتخابية، يوم أمس، تحت ستار "بيان أمني".


#بنيامين نتنياهو
#الضفة الغربية

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