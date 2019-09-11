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قلنسوة: وفاة عبد اللطيف تايه متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 11/09/2019 - 11:17

قلنسوة: وفاة عبد اللطيف تايه متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار
عبد اللطيف تايه
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

أعلن الطاقم الطبي في مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا قبل ظهر اليوم، الأربعاء، وفاة الشاب عبد اللطيف تايه (31 عاما) من مدينة قلنسوة، متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار في المدينة بتاريخ 06.09.2019.

وكان الشاب قد نُقل، في حينه، إلى المستشفى وهو مصاب بعيار ناري بالرأس، ووصفت إصابته بأنها بالغة الخطورة، خضع على إثرها لعمليات جراحية مكثفة، لكن دون جدوى.

وساد الحزن والأسى في قلنسوة بعد انتشار النبأ وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل عائلة المرحوم لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها. 

واعتقلت الشرطة أول من أمس، الإثنين، 4 أشخاص من قلنسوة، يُشتبه بضلوعهم في جريمة إطلاق النار على الشاب تايه.

ومددت محكمة الصلح في "بيتح تكفا" اعتقالهم لغاية الرابع عشر من الشهر لجاري، على ذمة التحقيق.

كما فرضت الشرطة أمر حظر نشر على تفاصيل التحقيقات الجارية في الملف.

 


#قلنسوة
#عبد اللطيف تايه
#العنف والجريمة
#جرائم القتل

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