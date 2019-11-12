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قتيلان في جريمتي إطلاق نار بحيفا وجلجولية

تاريخ النشر: 12/11/2019 - 15:53

قتيلان في جريمتي إطلاق نار بحيفا وجلجولية
من مكان الجريمة بحيفا، اليوم
عرب ٤٨

قُتل شابان عربيان في جريمتي إطلاق نار في مدينة حيفا وقرية جلجولية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

القتيل فؤاد تيسير مرعي

وبحسب المعلومات المتوفرة، تعرض الشاب فؤاد تيسير مرعي (30 عاما) في حيفا لجريمة إطلاق نار في شارع "ألنبي" في حيفا، ووصفت إصابته بأنها حرجة. وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية وأجرت عمليات إنعاش للمصاب من أجل إنقاذ حياته في المكان، ونقل إلى مستشفى "رمبام"، حيث أقر الأطباء وفاته متأثرا بإصابته الحرجة. 

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن "المركز تلقى بلاغا قرابة الساعة 13:37 حول إصابة شاب (30 عاما) جراء تعرضه لإطلاق نار على شارع ألنبي في حيفا، وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب والذي وصفت جروحه بالحرجة ولاحقًا تمّ إقرار وفاته".

وفي جريمة أخرى، لاعب كرة القدم سابقا، الشاب مراد أبو كشك (40 عاما)، بعد تعرضه لإطلاق نار في قرية جلجولية، بعد ظهر اليوم، ولم تنجح كل محاولات الطواقم الطبية إنقاذ حياته.

من موقع الجريمة في جلجولية 

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن "المركز تلقى بلاغا حول إصابة شاب (40 عامًا) جراء تعرضه لإطلاق نار في القسم العلوي من جسمه، وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب والذي وصفت جروحه بالخطيرة وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى بيلنسون".

القتيل مراد أبو كشك 

وباشرت الشرطة التحقيق في الملابسات وجمع الأدلة من مسرحي الجريمة في حيفا وجلجولية، ولم تعلن عن اعتقال مشتبهين بالتورط في إطلاق النار.

وبمقتل الشابين في حيفا وجلجولية، اليوم، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل المختلفة في المجتمع العربي بالبلاد منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم إلى 83 ضحية بينهم 11 امرأة، وخلال العام الماضي 2018 قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل، بينهم 14 امرأة.

يذكر أن جريمة قتل مزدوجة سقط فيها جلال شحدة أبو طه (34 عاما)، ومحمد هشام أبو طه (25 عاما)، داخل سيارة في مدخل قرية تل السبع، يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

 

من موقع الجريمة في جلجولية 


#حيفا
#العنف والجريمة
#جرائم القتل
#جلجولية

قتيلان في جريمتي إطلاق نار بحيفا وجلجولية

قتيلان في جريمتي إطلاق نار بحيفا وجلجولية

قتيلان في جريمتي إطلاق نار بحيفا وجلجولية

قتيلان في جريمتي إطلاق نار بحيفا وجلجولية

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