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غارات على غزة ورشقات صاروخية مكثفة تجاه الجنوب

تاريخ النشر: 13/11/2019 - 09:00

غارات على غزة ورشقات صاروخية مكثفة تجاه الجنوب
(أ.ب.)
عرب ٤٨

جدد الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، غاراته على أهدف مختلفة في قطاع غزة، فيما أطلقت فصائل المقاومة رشقات صاروخية مكثفة، تجاه مستوطنات "غلاف غزة" والبلدات جنوبي البلاد.

ودوت صافرات الإنذار عدة مرات في ساعات الصباح الباكر، في مستوطنات "غلاف غزة" ومنطقة معبر كرم أبو سالم، ومحيط مدينة القدس وعسقلان ومناطق صناعية، وفي عدة مناطق جنوبي البلاد، بعد إطلاق فصائل المقاومة رشقات صاروخية.

وجددت فصائل المقاومة إطلاق القذائف الصاروخية، وذلك بعد ساعات من الهدوء النسبي، عقب غارات مك شنها الطيران الحربي على مواقع مختلفة بالقطاع،

ويتواصل لليوم الثاني العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك عقب اغتيال الاحتلال القيادي في "سرايا القدس"، بهاء أبو العطا وزوجته.

واستشهد 12 فلسطينيا، وأصيب 45 آخرون، جراء العدوان المتواصل للاحتلال على القطاع، إضافة لتدمير ممتلكات مدنية وشقق سكنية ومواقع في مختلف مدن ومخيمات القطاع.

ورجحت تقديرات المتحدث العسكري للجيش الإسرائيلي أن حركة الجهاد الإسلامي ستواصل إطلاق الصواريخ، ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المتحدث العسكري هدي زيلبرمان قوله "ليس من المستبعد أن يصل مدى الصواريخ إلى تل أبيب ومنطقة مركز البلاد، ومع ذلك، فالحركة تجري خطواتها بشكل محسوب. ربما نرى خلال اليوم أن الحكة تخضع لضغوطات من قبل جهات تتوسط من للتوصل لتهدئة".

وأطلقت فصائل المقاومة قذائف صاروخية صوب موقع "كيسوفيم" العسكري، كما أطلقت صوب موقع صوفا "العسكري"، وكرم أبو سالم عددا من قذائف الهاون، حيث سمع دوي انفجارات داخل الموقع.

وسقطت قذائف صاروخية في مناطق مفتوحة بالجنوب، واعترضت منظومة "القبة الحديدية" عددا منها فوق مناطق سكنية، فيما تحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صاروخ بشكل مباشر على منزل في نتيفوت.

وأعلنت الجبهة الداخلية في البلاد، عن توقفت محطات القطار في عسقلان وبئر السبع، كما تم إغلاق محطات القطار في سديروت ونتيفوت وأوفاكيم.

ومع سماع دوت صافرات الإنذار بمحيط القدس والحديث عن سقوط قذائف صاروخية بالمنطقة، أعلن رئيس المجلس الإقليمي "ماتي يهودا" عن تأجيل بدء الدراسة في المدارس حتى الساعة 10 صباحا لتقييم الوضع عقب إطلاق الصواريخ.

وبعد إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، سمع دوي انفجار في مدينة غزة، كما تم قصف منطقة فارغة قرب الكلية الجامعية في تل الهوا.

وقال الجيش في بيانه لوسائل الإعلام "منذ صباح أمس وحتى هذه الساعة تم إطلاق نحو 250  قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه البلدات في الجنوب، حيث تمكنت منظومة القبة الحديدية اعتراض العشرات منها وفق السياسة المتبعة".

وأضاف البيان "نسبة الاعتراض بلغت 90%. نحو 60% من مجمل القذائف التي أطلقت واجتازت إلى البلاد سقطت في مناطق مفتوحة. وعليه يجب مواصلة الانصياع إلى تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

 


#قطاع غزة
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#الطيران الحربي
#المقاومة
#صافرات الإنذار

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