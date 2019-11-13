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ليبرمان يرفض حكومة بدعم "المشتركة": "طابور خامس" وليست خيارًا

تاريخ النشر: 13/11/2019 - 20:41

ليبرمان يرفض حكومة بدعم "المشتركة": "طابور خامس" وليست خيارًا
(أ ب)
عرب ٤٨

رفض رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق الباب أمام فرص إقامة "حكومة أقلية"، فيما شدد على أن التعاون في هذا السياق مع القائمة المشتركة، "ليس خيارًا مطروحًا"، واصفًا النواب العرب بـ"الطابور الخامس".

واعتبر ليبرمان، حول إمكانية تشكيل حكومة يمين برئاسة بنيامين نتنياهو، أن هذا ليس "عمليًا أو قابلا للتطبيق"، علما بأن كتلة اليمين التي شكلها نتنياهو وتشمل الأحزاب الحريدية ("شاس" و"يهدوت هتوراه") وتحالف أحزاب "يمين الليكود" ("إلى اليمين") تضم 55 عضو كنيست.

وشدد على أن "القائمة المشتركة  غير ذات صلة في ما يتعلق بجهود تشكيل الحكومة"، وأشار إلى إمكانية تشكيل "حكومة أقلية"، مؤكدا أن "هناك خيارات أخرى"، وقال "أنا لست ضد الحريدييون، ولكني ضد الإكراه الديني". 

وعن اغتيال القيادي في الجناح العسكري التابع لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، فجر الثلاثاء الماضي، قال ليبرمان إنه لا يجد أي "حسابات سياسية" في عملية اتخاذ قرار تنفيذ الاغتيال الذي أفضى إلى تصعيد عسكري في القطاع المحاصر. وقال إن سياسة الحكومة الإسرائيلية في مواجهة فصائل المقاومة في قطاع غزة، تُعتبر "رضوخًا للإرهاب".

 


#ليبرمان
#المشتركة
#حكومة إسرائيلية

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