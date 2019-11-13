  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع شابين في حادث طرق قرب اللد

تاريخ النشر: 13/11/2019 - 13:26

مصرع شابين في حادث طرق قرب اللد
من مكان الحادث قرب اللد، اليوم
عرب ٤٨

أسفر حادث طرق وقع بين شاحنة ودراجة نارية قرب اللد  في شارع 444، وسط البلاد، عن مصرع شابين بعد ظهر اليوم، الأربعاء. 

وأفاد مصدر طبي، أن "مركز نجمة داوود الحمراء تلقى بلاغا قرابة الساعة 13:02 حول اصطدام شاحنة بدراجة نارية وعليها راكبان، على شارع رقم 444 قرب مفرق نبلاط، وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، لكن تمّ إقرار وفاتهما على الفور في المكان متأثّرين بجراحهما البالغة".

وأغلقت الشرطة مقطعا من شارع 444 أمام حركة السير، وناشدت جمهور السائقين بسلوك طرق بديلة، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

اقرأ/ي أيضًا | رهط: مصرع فتى دهسًا

 


#حوادث الطرق
#شاحنات
#سيارات
#دراجات نارية

مصرع شابين في حادث طرق قرب اللد

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الطيرة: 200 مصلحة وورشة مهددة بالهدم
الطيرة: 200 مصلحة وورشة مهددة بالهدم

2019-11-13

دعوة لنشاطات احتجاجية إسنادا للطلاب العرب في النقب
دعوة لنشاطات احتجاجية إسنادا للطلاب العرب في النقب

2019-11-13

حيفا: إصابة خطيرة لعامل
حيفا: إصابة خطيرة لعامل

2019-11-13

الأكثر قراءة

استشهاد القيادي في

استشهاد القيادي في "سرايا القدس" بهاء أبو العطا وزوجته في غارة إسرائيلية

2019-11-12
7 شهداء في غزة... وإطلاق نحو 190 قذيفة من القطاع

7 شهداء في غزة... وإطلاق نحو 190 قذيفة من القطاع

2019-11-12
10 شهداء: ليل غزة طويل.. ونصف دولة معطل

10 شهداء: ليل غزة طويل.. ونصف دولة معطل

2019-11-12
دمشق: محاولة لاغتيال القيادي في

دمشق: محاولة لاغتيال القيادي في "الجهاد الإسلامي" أكرم العجوري

2019-11-12
طوارئ في غزة وقذائف صاروخية على جنوبي ووسط البلاد

طوارئ في غزة وقذائف صاروخية على جنوبي ووسط البلاد

2019-11-12