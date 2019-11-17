تمديد اعتقال المشتبه بجريمة القتل في مجد الكروم

مددت محكمة الصلح في الناصرة، صباح اليوم الأحد، اعتقال المشتبه (32 عاما) بتورطه في جريمة القتل التي ارتُكبت في مجد الكروم، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وراح ضحيتها ثلاثة شباب من القرية.

وبموجب قرار المحكمة فقد جرى تمديد اعتقال المشتبه به لغاية يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. وأبقت المحكمة على أمر حظر النشر الذي استصدرته الشرطة المتعلق بمجرى التحقيق في جريمة القتل.

وكان المشتبه به قد سلم نفسه للشرطة مساء أمس، السبت.

يذكر أن جريمة القتل التي اقتُرفت في مجد الكروم، يوم 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، سقط فيها كل من الشقيقين أحمد وخليل سامي مناع (30 و23 عاما) نتيجة تعرضهما لجريمة إطلاق نار، ومحمد يونس سبع (26 عاما) إثر تعرضه لجريمة طعن، فيما أصيب شاب ثالث (25 عاما) بجروح وصفت بالطفيفة.