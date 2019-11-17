  2. محليات
  3. أخبار محلية

تمديد اعتقال المشتبه بجريمة القتل في مجد الكروم

تاريخ النشر: 17/11/2019 - 11:10

تمديد اعتقال المشتبه بجريمة القتل في مجد الكروم
القتلى الثلاثة من مجد الكروم
عرب ٤٨

مددت محكمة الصلح في الناصرة، صباح اليوم الأحد، اعتقال المشتبه (32 عاما) بتورطه في جريمة القتل التي ارتُكبت في مجد الكروم، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وراح ضحيتها ثلاثة شباب من القرية. 

وبموجب قرار المحكمة فقد جرى تمديد اعتقال المشتبه به لغاية يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. وأبقت المحكمة على أمر حظر النشر الذي استصدرته الشرطة المتعلق بمجرى التحقيق في جريمة القتل.

وكان المشتبه به قد سلم نفسه للشرطة مساء أمس، السبت.

يذكر أن جريمة القتل التي اقتُرفت في مجد الكروم، يوم 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، سقط فيها كل من الشقيقين أحمد وخليل سامي مناع (30 و23 عاما) نتيجة تعرضهما لجريمة إطلاق نار، ومحمد يونس سبع (26 عاما) إثر تعرضه لجريمة طعن، فيما أصيب شاب ثالث (25 عاما) بجروح وصفت بالطفيفة.


#مجد الكروم
#جرائم القتل

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفر كنا والمشهد والرينة: أزمة سير خانقة وحلول مغيبة
كفر كنا والمشهد والرينة: أزمة سير خانقة وحلول مغيبة

2019-11-17

4 إصابات بينها خطيرة بحادث طرق قرب عكا
4 إصابات بينها خطيرة بحادث طرق قرب عكا

2019-11-17

بزعم سرقة سيارة: مقتل فلسطيني برصاص الشرطة بالقدس
بزعم سرقة سيارة: مقتل فلسطيني برصاص الشرطة بالقدس

2019-11-17

الأكثر قراءة

الاحتلال يقصف مواقع في غزة

الاحتلال يقصف مواقع في غزة "لحماس" بعد إطلاق صاروخين على بئر السبع

2019-11-16
غزة: شاب يتحدّى قوانين الطبيعة بملاعبة أثاث منزله

غزة: شاب يتحدّى قوانين الطبيعة بملاعبة أثاث منزله

2019-11-16
كتائب القسام ستنشر مساءً تفاصيل

كتائب القسام ستنشر مساءً تفاصيل "عملية الباص"

2019-11-16
مصرع شاب عربي قفز عن الطابق الثاني بمستشفى نهاريا

مصرع شاب عربي قفز عن الطابق الثاني بمستشفى نهاريا

2019-11-16
مجزرة بحق عائلة السواركة:

مجزرة بحق عائلة السواركة: "بدنا إسعاف.. أهلي ماتوا"

2019-11-16