مصرع شخص في حادث طرق قرب عبلين

لقي شخص يبلغ من العمر 50 عاما، مصرعه في حادث طرق بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع رقم 781 بمحاذاة بلدة عبلين، اليوم الأحد.

واستدعي طاقم طبي إلى مكان الحادث، وقدم الإسعافات الأولية لمصابين بيد أنه جرى إقرار مصرع أحدهما متأثرا بجروحه الخطيرة.

وأحيل المصاب الآخر (28 عاما) وهو يعاني من جروح طفيفة إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث وتنظيم حركة السير في المكان.

تجدر الإشارة إلى أن 301 شخص لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2019، ومقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2018 ارتفع عدد الضحايا بـ27 ضحية في هذه الفترة من العام الجاري.