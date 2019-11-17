  2. محليات

4 إصابات بينها خطيرة بحادث طرق قرب عكا

تاريخ النشر: 17/11/2019 - 08:03

4 إصابات بينها خطيرة بحادث طرق قرب عكا
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع قرب مدينة عكا، فجر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن المركز الطبي تلقى بلاغا قرابة الساعة 03:20 فجرا حول حادث طرق بين مركبتين على طريق عكا- حيفا، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص أحدهم (30 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة، وأحيلوا لاستكمال العلاج في مستشفى "رمبام" بحيفا.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ أنه جرى تخليص عالق وصفت حالته بالخطيرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، من حادث طرق وقع بين سيارتين على طريق عكا- كريات بيالك فجر اليوم.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

 


#عكا
#حيفا
#سيارات
#حوادث الطرق

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بزعم سرقة سيارة: مقتل فلسطيني برصاص الشرطة بالقدس
بزعم سرقة سيارة: مقتل فلسطيني برصاص الشرطة بالقدس

2019-11-17

حالة الطقس: أجواء خريفية وارتفاع على درجات الحرارة
حالة الطقس: أجواء خريفية وارتفاع على درجات الحرارة

2019-11-17

انتخابات باقة الغربية: لقاء يجمع كافة مرشحي الرئاسة للبلدية
انتخابات باقة الغربية: لقاء يجمع كافة مرشحي الرئاسة للبلدية

2019-11-16

الأكثر قراءة

الاحتلال يقصف مواقع في غزة

الاحتلال يقصف مواقع في غزة "لحماس" بعد إطلاق صاروخين على بئر السبع

2019-11-16
غزة: شاب يتحدّى قوانين الطبيعة بملاعبة أثاث منزله

غزة: شاب يتحدّى قوانين الطبيعة بملاعبة أثاث منزله

2019-11-16
كتائب القسام ستنشر مساءً تفاصيل

كتائب القسام ستنشر مساءً تفاصيل "عملية الباص"

2019-11-16
مجزرة بحق عائلة السواركة:

مجزرة بحق عائلة السواركة: "بدنا إسعاف.. أهلي ماتوا"

2019-11-16
مصرع شاب عربي قفز عن الطابق الثاني بمستشفى نهاريا

مصرع شاب عربي قفز عن الطابق الثاني بمستشفى نهاريا

2019-11-16