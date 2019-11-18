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احتراق مصنع في مدخل رهط

تاريخ النشر: 18/11/2019 - 09:16

احتراق مصنع في مدخل رهط
من مكان الحريق برهط، صباح اليوم
عرب ٤٨/ رأفت أبو عايش

شب حريق هائل في مصنع للكرتون "كار غال" بالمنطقة الصناعية الجديدة "عيدان هنيغيف" في مدخل مدينة رهط بمنطقة النقب صباح اليوم، الإثنين. 

واحترقت البضائع والمعدات والمنتجات الورقية في ساحة المصنع دون إصابات تذكر. 

وتجمهر العديد من أهالي رهط في محاولة لإخماد الحريق ومنع انتشاره حتى وصول طواقم الإطفاء.

ولم تعرف خلفية وأسباب اندلاع الحريق فيما رجح العديد من أهالي رهط أن السبب يعود لحالة الطقس السيئة والرياح الشرقية الشديدة التي تعصف بالنقب منذ عدة أيام. 

وتم إغلاق شارع رقم 310، أمام حركة سير المركبات، بسبب اندلاع الحريق في المصنع وانبعاث الدخان الكثيف الذي حجب الرؤية.

وطلبت الشرطة من السائقين الاستجابة لتعليمات أفراد الشرطة الذين تواجدوا في المكان، والبحث عن طرق بديلة.

يذكر أن المصنع يشغل نحو ألف عامل من رهط والقرى العربية بالنقب.

 


#النقب
#رهط
#حرائق

احتراق مصنع في مدخل رهط

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