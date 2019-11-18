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شفاعمرو: نقل شاب للمستشفى إثر إصابته بجريمة طعن

تاريخ النشر: 18/11/2019 - 14:43

شفاعمرو: نقل شاب للمستشفى إثر إصابته بجريمة طعن
من أمام المدرسة بشفاعمرو، اليوم
عرب ٤٨

أحيل شاب إلى مستشفى "رمبام" في حيفا إثر إصابته في جريمة طعن بمدينة شفاعمرو، اليوم الإثنين. 

وقال شهود عيان إن شابا أصيب في جريمة طعن، في محيط المدرسة الثانوية البلدية القريبة من مركز "أشكول بايس" بشفاعمرو، استُدعي طاقم مركز "حياة" الطبي ونقله بسيارة الإسعاف للعلاج بالمستشفى.

وأفاد الناطق بلسان مستشفى "رمبام" أنه، "وصل إلى مستشفى رمبام طالب (17 عامًا) وهو يعاني من إصابة جراء تعرضه للطعن بآلة حادة بعدة أماكن بجسمه، في إحدى مدارس شفاعمرو".

وأضاف أن "حالة الطالب المصاب مستقرة، وهو بكامل وعيه". وجرى في وقت لاحق إبلاغ الشرطة بالأمر حيث فتحت ملفا للتحقيق في ملابساته ومباشرة العمل للكشف عن أسباب طعن الطالب.

وذكر مصدر في شفاعمرو، في وقت لاحق، أن المصاب من قرية الكعبية القريبة من المدينة. 

 


#شفاعمرو
#جرائم الطعن
#الكعبية

شفاعمرو: نقل شاب للمستشفى إثر إصابته بجريمة طعن

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