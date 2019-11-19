إخلاء منازل ومدرسة إثر حريق في دير حنا

اندلع حريق هائل في منطقة وعرية بقرية دير حنا، جرى على إثره إخلاء عدة منازل ومدرسة بسبب اقتراب ألسنة النار منها بعد ظهر اليوم، الثلاثاء.

واستُدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان، وأخمدت ألسنة النار ومنعت امتدادها ووصولها إلى المناطق المأهولة.

كما شبّ حريق آخر في منطقة جبلية بمحاذاة بلدة البعنة في منطقة الشاغور، وقامت طواقم الإطفاء والإنقاذ بإخماد ألسنة النار والسيطرة عليها.

من الحريق في دير حنا

وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين عدم إشعال النار خصوصًا في المناطق المفتوحة، في ظل حالة الطقس وبسبب الرياح السائدة في البلاد.

وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة موجة من الحرائق في مناطق مفتوحة، التي تسببت بأضرار مختلفة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وكانت سلطة الإطفاء والإنقاذ، قد أصدرت أمرا يقضي بمنع إشعال النار في المناطق المفتوحة التي تشكل خطرا لانتشار النار وبالتالي تشكيل خطر على حياة المواطنين والممتلكات.

ووفقا للسلطة فإن "هدف هذا الأمر هو منع المس بالحياة والممتلكات قدر الإمكان، من منطلق التصرف بمسؤولية وإدراك التبعات والأخطار الكامنة في إشعال النيران بالمناطق التي فيها خطر انتشارها".