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سورية: ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 23

تاريخ النشر: 20/11/2019 - 16:08

سورية: ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 23
سيدة أصيبت بالغارات الإسرائيلية في سورية، الليلة الماضية (أ.ب.)
عرب ٤٨

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، عصر اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى من جراء الغارات الإسرائيلية في سورية، الليلة الماضية، ارتفع إلى 23 قتيلا، بينهم 16 مقاتلا غير سوري. وكانت الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع إيرانية وأخرى تابعة لقوات النظام في منطقة دمشق وريفها.

وكانت حصيلة سابقة للمرصد، قبل ظهر اليوم، تحدثت عن مقتل 11 مقاتلا، بينهم سبعة غير سوريين، قُتلوا في غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية في دمشق وريفها، الليلة الماضية.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس إنه "لا يمكننا أن نجزم ما إذا كان المقاتلين غير السوريين إيرانيون أو (مقاتلين) من جنسيات مختلفة موالين لإيران". وتحدث عن إصابة أربعة مدنيين بجروح في هذه الغارات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، أنه شن غارات ضد "عشرات الأهداف العسكرية التابعة لـ’فيلق القدس’ الإيراني" وجيش النظام في سورية، من بينها صواريخ أرض - جو ومقرات قيادة، وذلك ردًا على إطلاق قذائف من الأراضي السورية أمس الثلاثاء.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان فجر اليوم، إنه "أوضحت (سابقًا) أن من يمس بنا سوف نمس به. هذا ما فعلناه الليلة ضد أهداف عسكرية تابعة لـ’فيلق القدس’ الإيراني وأهداف عسكرية سورية، في سورية، بعد أن جرى أمس إطلاق قذائف من أراضيها تجاه إسرائيل. سنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل بصرامة".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مقرات للنظام السوري، حيث تم ضرب بطارية صواريخ أرض-جو متقدمة دخلت الخدمة في العقد الأخير ومستودعات أسلحة ومقرات قيادة ومواقع رصد، مؤكدا أنه تم الحفاظ على التنسيق مع روسيا الليلة كما كان في الماضي.



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