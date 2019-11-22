أم الغنم: إصابة طفلة بجروح حرجة في حادث دهس

أصيبت مساء اليوم، الجمعة، طفلة تبلغ من خمسة أعوام، من بلدة أم الغنم، بجروح حرجة، وذلك إثر تعرضها لحادث دهس في أحد شوارع البلدة.

ووصلت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية للطفة المصابة، حيث وصفوا إصابتها بالحرجة.

ويعمل الطاقم الطبي التابع لـ"نجمة داوود الحمراء"، وفق ما أوضح في بيان مقتضب، على نقل الطفلة بواسطة طائرة مروحية إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وبحسب البيان: "وصلنا إلى المكان وجدنا الطفلة ملقاة بالقرب من مدخل منزل وتعاني من إصابة شديدة ومركبة في عدة أجهزة من جسدها".

وأضاف: "قدمنا لها العلاج الطبي في محاولة لإنقاذ حياتها ونقلناها بواسطة سيارة إسعاف مزودة بأجهزة العناية المكثفة ليتم نقلها بواسطة طائرة مروحية لاستكمال العلاج في المستشفى".