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إضراب في أقسام الرفاه الاجتماعي بالسلطات المحلية

تاريخ النشر: 25/11/2019 - 09:40

إضراب في أقسام الرفاه الاجتماعي بالسلطات المحلية
مجلس كفر كنا المحلي
عرب ٤٨

أضرب مستخدمو أقسام الرفاه الاجتماعي في السلطات المحلية في كافة أنحاء البلاد عن العمل اليوم، الإثنين، احتجاجا على ازدياد العنف الموجَّه ضد العاملين الاجتماعيين.

وقد أعلِن الإضراب في أعقاب جريمة إطلاق النار على منزل مدير قسم الرفاه الاجتماعي في بلدة كفر كنا.

ومن جهته شجب مجلس كفر كنا المحلي بأشد العبارات ما وصفه بـ"العمل الشاذ البعيد عن أخلاقنا ككناويين مترابطين بنسيج اجتماعي متين المتمثل بإطلاق النار على بيت الأستاذ راغب عباس، مدير دائرة الخدمات الاجتماعية في كفر كنا، المشهود له بأخلاقه الطيبة ومهنيته العالية".

وأكد المجلس أنه "لن نسمح لأي كان المس بسلمنا الأهلي وتعكير صفو الأمان في بلدنا الغالي كفر كنا، وعليه فقد طالبنا الشرطة بالقبض على الجبناء مرتكبي هذه الفعلة الشنعاء، بأسرع وقت وعدم التهاون في ذلك".


#سلطات محلية
#إضرابات
#العنف والجريمة
#رفاه اجتماعي
#راغب عباس
#كفر كنا

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