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حريق هائل في منطقة الناصرة

تاريخ النشر: 25/11/2019 - 16:12

حريق هائل في منطقة الناصرة
من الحريق في منطقة الناصرة، اليوم (تصوير "عرب 48")
عرب ٤٨

شب حريق هائل في منطقة الناصرة، وأتت النيران على مساحات واسعة بين كفر كنا ومدينة "نوف هجليل" بعد ظهر اليوم، الإثنين.

وأفاد شهود عيان أن طواقم الإطفاء وصلت إلى المكان وأخمدت النيران، فيما غطت سحابة من الدخان سماء المنطقة. 

وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ أن "طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة الناصرة عملت على إخماد حريق شبّ في منطقة حرشية في المنطقة الصناعية ج في مدينة نوف هجليل (نتسيرت عيليت سابقا). وأن جميع طواقم الإطفاء من محطة الناصرة وصلت إلى المكان، إضافة إلى إرسال طواقم مساعدة من لواء الشمال و4 طائرات إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة على النيران". 

ووفقا للشرطة، فإنه "في أعقاب اندلاع حريق في حقل أشواك بين بلدة عين ماهل ومقبرة نوف هجليل أصيب 4 موظفين في مكتب وزارة الداخلية بسبب استنشاق الدخان وتم تقديم العلاج لهم في المكان".

 


#الناصرة
#كفر كنا
#الرينة
#نوف هجليل
#حرائق

حريق هائل في منطقة الناصرة

حريق هائل في منطقة الناصرة

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