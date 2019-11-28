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المزرعة: سطو مسلح على فرع البريد

تاريخ النشر: 28/11/2019 - 12:00

المزرعة: سطو مسلح على فرع البريد
من مكان الجريمة بالمزرعة، اليوم
عرب ٤٨

نفذ لصان مجهولان جريمة سطو مسلح على مكتب فرع البريد في قرية المزرعة بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الخميس.

ووفقا للشرطة، فإنها تلقت بلاغا مفاده اقتحام فرع بنك البريد في قرية المزرعة، من قِبل شخصين، تمكنا تحت وطأة التهديد بالسلاح من سرقة مبلغ من المال، فيما لم تعرف قيمته بعد، وفرا هاربين من المكان.

وباشرت الشرطة التحقيق وأعمال البحث عن الجانيين إلى جانب جمع الأدلة والحيثيات من المكان.

 


#المزرعة
#سطو مسلح
#فرع البريد
#العنف والجريمة

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