الناصرة: إصابة شخص في جريمة إطلاق نار

أصيب شخص (58 عاما) بجراح وصفت بأنها متوسطة، في جريمة إطلاق نار أثناء مكوثه في سيارته عند مفرق أم واصف في مدينة الناصرة صباح اليوم، الخميس.

واستدعيت الشرطة والطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب.

وقال الناطق بلسان مركز الشفاء الطبي بالناصرة، أسامة أبو أحمد، إن "الطواقم الطبية نقلت المصاب إلى مستشفى الناصرة الإنجليزي لتلقي العلاج".

إلى ذلك، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة وجمع الأدلة من المكان. ولم يبلغ عن خلفية إطلاق النار واعتقال مشتبهين.