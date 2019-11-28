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مصرع عامل سقط عن ارتفاع بورشة بناء وسط البلاد

تاريخ النشر: 28/11/2019 - 13:49

مصرع عامل سقط عن ارتفاع بورشة بناء وسط البلاد
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه عن ارتفاع، خلال عمله في ورشة للبناء بمدينة القدس، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن "المركز تلقى بلاغا مفاده سقوط عامل، في الستينيات من عمره، عن ارتفاع خلال عمله في ورشة للبناء بالقدس، ما أدى إلى وفاته في المكان، إثر إصابته بجراح بالغة الخطورة في رأسه".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث. 

ويُستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا حوادث العمل في ورشات البناء بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم بلغ 43 ضحية، فيما لقي 38 عاملا مصرعهم في العام الماضي 2018، و36 عاملا عام 2017.

كما أصيب نحو 170 عاملا بينهم 25 بجروح خطيرة والآخرين بجروح بين المتوسطة والطفيفة في حوادث عمل بورشات بناء منذ مطلع 2019.

يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

 


#القدس
#حوادث العمل
#ورشات بناء

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