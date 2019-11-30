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يافا: إصابة حرجة وأخرى متوسطة بجريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 30/11/2019 - 20:54

يافا: إصابة حرجة وأخرى متوسطة بجريمة إطلاق نار
موقع جريمة إطلاق النار بيافا (مواقع التواصل)
عرب ٤٨

 أصيب شخصان بإصابات وصفت بين المتوسطة والحرجة، مساء اليوم السبت، في جريمة إطلاق نار وقعت في حديقة عامة تقع على مشارف مدينة يافا.

وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جرحى جراء حادث إطلاق في منطقة سوق "الرابش" في يافا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الميدانية لرجلين (50 و37 عاما)، وتم نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى فولفسون في حولون لاستكمال العلاج.

ووصفت الطواقم الطبية جراح الرجل (50 عاما) بالحرجة، بينما جراح الشخص الثاني بالمتوسطة.

إلى ذلك، هرعت إلى المكان قوات معززة من الشرطة التي قامت بإغلاق موقع جريمة إطلاق النار، وشعرت التحقيق في ملابسات الحادث، دون أن تنفذ أي اعتقالات.

يذكر أن المدن والبلدات العربية تشهد ارتفاعا في ظاهرة العنف حجم الجريمة وفوضى السلاح، في ظل تقاعس الشرطة وغياب سلطة إنفاذ القانون، إذ بلغ عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2019 الجاري ولغاية اليوم إلى 84 عربيا بينهم 11 امرأة.

 


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