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تقديم لائحة اتهام ضد مشتبه بقتل الفتى عادل خطيب من مدينة شفاعمرو

تاريخ النشر: 02/02/2020 - 20:29

تقديم لائحة اتهام ضد مشتبه بقتل الفتى عادل خطيب من مدينة شفاعمرو
المرحوم عادل خطيب
عرب ٤٨

أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، أن نيابة منطقة حيفا تستعد لتقديم لائحة اتهام ضد مشتبه بقتل الفتى عادل خطيب (17 عاما) من مدينة شفاعمرو، إلى المحكمة المركزي في مدينة حيفا.

وأوضحت النيابة أنه سيتم تقديم لائحة الاتهام، يوم غد، الإثنين، فيما شددت على أن أمر حظر النشر حول التحقيقات في ملف القضية، يبقى ساريًا، على أن تلغيه المحكمة خلال جلستها المقررة غدا.

يشار إلى أن المحكمة كانت قد أصدرت مطلع الشهر الماضي، أمر حظر النشر لمدة 30 يوما على ذمة التحقيقات الجارية في ملف جريمة قتل الفتى خطيب.

وأطلقت محكمة الصلح في الناصرة، أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، سراح ثلاثة شبان من شفاعمرو بشروط مقيدة جرى اعتقالهم على خلفية جريمة قتل الطالب خطيب.

وجاء قرار المحكمة، وفقا لطلب الشرطة، بعد أن اعتقلتهم منذ مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فيما أطلق سراح مشتبه آخر بشروط مقيدة قبل عدة أيام. وادعت الشرطة وجود تطورات جديدة في ملف الجريمة.

يذكر أنه عثر على جثة الفتى خطيب في منطقة وعرية بحي "عين عافية"، قرب المدرسة الابتدائية "هـ" في شفاعمرو، مساء الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد اختفائه لمدة 24 ساعة.

هذا، وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 93 قتيلا بينهم 11 امرأة، في العام الماضي 2019، علما بأن العام 2018 شهد مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#شفاعمرو
#النيابة العامة الإسرائيلية

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