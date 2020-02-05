  2. إسرائيليات
  3. أخبار

نتنياهو يهدد بـ"عملية عسكرية واسعة" قبل الانتخابات على غزة

تاريخ النشر: 05/02/2020 - 19:58

نتنياهو يهدد بـ"عملية عسكرية واسعة" قبل الانتخابات على غزة
الاحتلال يقصف في غزة (أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨

هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشن "عملية عسكرية موسعة" ضد فصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصر، قبل انتخابات الكنيست الـ23 المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل، إذا ما استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة من القطاع تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحيطة.

جاءت تصريحات نتنياهو التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية (كان)، خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس الاستيطانية الواقعة في المنطقة المعروفة إسرائيليًا بـ"غلاف غزة".

وطالب رؤساء السلطات المحلية من نتنياهو إصدار تعليمات للجيش بالتعامل مع البالونات الحارقة على أنها قذائف صاروخية مشددين على أنه "لا فرق بين التهديدين".

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو أشار خلال الاجتماع إلى أن "جهودا تبذل لتهدئة الأوضاع في غزة" (دون توضيح ماهية هذه الجهود)، وأكد على أن "الجيش جاهز للقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق حتى قبل الانتخابات".

وقال نتنياهو أن موعد الانتخاب لن يؤثر على تقديرات الأجهزة الأمنية في هذا الصدد، مهددا بإطلاق "عملية عسكرية واسعة" ضد القطاع إذا استمر إطلاق القذائف والبالونات من غزة.

ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن خطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، في الـ28 من كانون الثاني/ يناير الماضي، كثّف الغزيون من إطلاق قذائف صاروخية وقذائف هاون وبالونات حارقة تجاه المستوطنات المحاذية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم رصد سقوط عشرات البالونات المفخخة تجاه مستوطنات "غلاف غزة". وأفادت بأن الكثير من البالونات انفجر في الهواء، وتم إبطال مفعول ستة منها بعد سقوطها.

وقصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مواقع لحركة حماس في ساعة مبكرة فجر الأربعاء، وفق ما أعلن الجيش في بيان مقتضب، بدعوى الرد على إطلاق مقذوفات وبالونات حارقة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#بالونات حارقة
#قطاع غزة
#الاحتلال الإسرائيلي
#بنيامين نتنياهو

حوارات

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها
شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها

2020-01-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مؤتمر إسرائيلي: يحظر استغلال ضعف الفلسطينيين لضم أحادي الجانب
مؤتمر إسرائيلي: يحظر استغلال ضعف الفلسطينيين لضم أحادي الجانب

2020-02-05

مندلبليت يصف منح كاتس الحصانة بـ"الحدث الصعب"
مندلبليت يصف منح كاتس الحصانة بـ"الحدث الصعب"

2020-02-05

تقرير: اجتماع أميركي إسرائيلي إماراتي للتنسيق ضد إيران
تقرير: اجتماع أميركي إسرائيلي إماراتي للتنسيق ضد إيران

2020-02-04

الأكثر قراءة

نتنياهو طالب إدارة ترامب بنقل المثلث للدولة الفلسطينية

نتنياهو طالب إدارة ترامب بنقل المثلث للدولة الفلسطينية

2020-02-04
الاتحاد الأوروبي يعارض

الاتحاد الأوروبي يعارض "صفقة القرن": لن تمر بهدوء

2020-02-04
تضييق على العرب في

تضييق على العرب في "نوف هجليل"

2020-02-04
رسالة الأسير وليد دقة: تصور لإسقاط

رسالة الأسير وليد دقة: تصور لإسقاط "صفقة القرن"

2020-02-04
مسؤول سوداني: الإمارات نسقت اللقاء بين نتنياهو والبرهان

مسؤول سوداني: الإمارات نسقت اللقاء بين نتنياهو والبرهان

2020-02-04