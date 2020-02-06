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القدس: الاحتلال يعلن إصابة 12 جنديًا في عملية دهس

تاريخ النشر: 06/02/2020 - 08:27

القدس: الاحتلال يعلن إصابة 12 جنديًا في عملية دهس
من موقع العملية في القدس (أ.ب.)
عرب ٤٨

أكد بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إصابة 12 جنديًا، بينها إصابة خطيرة، في عملية دهس في مدينة القدس.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن قوات الأمن عثرت على السيارة في وقت لاحق في بلدة بيت جالا قرب بيت لحم، وأن هوية منفذ عملية الدهس معروفة لأجهزة الأمن.

وأضاف بيان الجيش أن 11 جنديًا من لواء جولاني أصيبوا بجراح طفيفة في عملية دهس متعمدة، خلال قيامهم بجولة في المكان، بالإضافة إلى إصابة جندي بجراح خطيرة

وقالت نجمة داود الحمراء إنّها "عالجت ونقلت" إلى المستشفيات 14 شخصًا أصيبوا بجروح جراء الاصطدام الذي حصل في منطقة تضم العديد من المقاهي والمطاعم، وأن طواقم إسعاف من الجيش شاركت في إنقاذ المصابين.

وتأتي عملية الدهس هذه وسط توترات متصاعدة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته.

وقال ضابط في الشرطة إن العملية وقعت قرابة الساعة الواحدة و45 دقيقة فجرًا، عندما دهست سيارة مجموعة أشخاص. ورجحت مصادر الشرطة أن عمل بمفرده بسبب ساعة الليل المتأخرة. وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة وأجهزة الأمن في المدينة بحثًا عن السيارة المشتبه بها، وقال مصادر أمنية إن السائق فر من المكان باتجاه الجنوب.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#القدس
#دهس

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