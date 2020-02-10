  2. محليات
  3. أخبار محلية

طمرة: إصابة في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 10/02/2020 - 16:11

طمرة: إصابة في جريمة إطلاق نار
من المكان
عرب ٤٨

أصيب شاب (24 عاما) بجروح وصفت بـ"المتوسطة"، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، مساء اليوم، الإثنين.

وذكرت الشرطة في بيان صدر عنها أن طواقم الإسعافات الأولية نقلت المصاب إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا.

وأشارت الشرطة إلى وصول عناصرها للمكان، وذكرت أنها تفحص "ملابسات الواقعة".

يذكر أنه اقتُرفت 8 جرائم قتل في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2020 الجاري، علما بأن العام 2019 الماضي شهد مقتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، في حين قُتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#طمرة
#إصابة خطيرة
#جريمةإ طلاق نار

حوارات

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

التجمع: الحكم بالسجن على الشيخ رائد صلاح إدانة للمحكمة
التجمع: الحكم بالسجن على الشيخ رائد صلاح إدانة للمحكمة

2020-02-10

الحكم بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح 28 شهرا
الحكم بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح 28 شهرا

2020-02-10

إسرائيل تضيق على أهالي الجولان إثر رفضهم "عنفات الرياح"
إسرائيل تضيق على أهالي الجولان إثر رفضهم "عنفات الرياح"

2020-02-10

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة والتحذير من الانجماد والصقيع

حالة الطقس: أجواء باردة والتحذير من الانجماد والصقيع

2020-02-09
مجلس الأمن: شطب إدانة

مجلس الأمن: شطب إدانة "صفقة القرن" والتراجع عن المؤتمر الدولي

2020-02-09
حيفا: نجل منفذ عملية القدس ينفي تسلم جثمان والده

حيفا: نجل منفذ عملية القدس ينفي تسلم جثمان والده

2020-02-09
نتنياهو: دفعت بوتين لتهديد إدارة أوباما لمنع قرار ضد إسرائيل

نتنياهو: دفعت بوتين لتهديد إدارة أوباما لمنع قرار ضد إسرائيل

2020-02-09
نتنياهو: الأميركيون لا يطالبون بموافقتنا على دولة فلسطينية

نتنياهو: الأميركيون لا يطالبون بموافقتنا على دولة فلسطينية

2020-02-09