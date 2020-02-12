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مصرع شاب بحادث طرق قرب البحر الميت

تاريخ النشر: 12/02/2020 - 13:59

مصرع شاب بحادث طرق قرب البحر الميت
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨

لقي شاب مصرعه في حادث طرق على شارع رقم 31 قرب البحر الميت، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" في منطقة النقب أنه تلقى بلاغا الساعة 12:17 حول حادث طرق على شارع رقم 31، وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب (30 عاما) ووصفت جراحه بالخطيرة وحالته بالحرجة، وتمّ استدعاء المروحية الطبية للمكان وجرى نقله إلى المستشفى.

من جهتها، باشرت الشرطة التحقيق في ظروف وأسباب الحادث، إلى جانب تنظيم حركة السير في المنطقة.

هذا، ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، اليوم، أن 27 شخصا بينهم 9 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم.

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#حوادث الطرق
#سيارات
#البحر الميت
#شارع 31

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من عرب 48

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