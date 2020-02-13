  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة امرأة في حريق منزل بكفر قرع

تاريخ النشر: 13/02/2020 - 08:16

إصابة امرأة في حريق منزل بكفر قرع
من مكان الحريق بكفر قرع، فجر اليوم
عرب ٤٨

شب حريق في منزل ببلدة كفر قرع، فجر اليوم الخميس، ما أسفر عن إصابة امرأة بصورة طفيفة من جرّاء استنشاقها الدخان المنبعث من الحريق.

وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ أن طواقم الإطفاء والإنقاذ وصلت إلى المكان بعد تلقي بلاغ من امرأة تصرخ وتطلب النجدة، واتضح لطواقم الإطفاء أن الحريق شب في المطبخ بالطابق الأول وأن امرأة تواجدت في شرفة الطابق. وخلصت الطواقم المرأة العالقة إلى جانب تخليص قطين وإخماد الحريق. وباشر خبير الحرائق بالتحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وفي سياق متصل، حذر المسؤولون في سلطة الإطفاء والإنقاذ من استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة خلال أجواء الطقس الباردة.

وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ، المواطنين، مرة أخرى بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ سبل الوقاية والأمان داخل المنازل، خصوصا مع حلول موسم الشتاء.

وختمت بالقول: "لا تتركوا المواقد، المدافئ أو وسائل التدفئة مشتعلة دون رقابة، وأبعدوها عن الأثاث والفراش والملابس أو أي جسم/ مادة قابلة للاشتعال".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كفر قرع
#حرائق
#حوادث منزلية

إصابة امرأة في حريق منزل بكفر قرع

إصابة امرأة في حريق منزل بكفر قرع

حوارات

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دفن جثمان شادي بنا في حيفا
دفن جثمان شادي بنا في حيفا

2020-02-13

النقب: طمس للآثار وشطب للتاريخ
النقب: طمس للآثار وشطب للتاريخ

2020-02-13

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع ملموس في درجات الحرارة
حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع ملموس في درجات الحرارة

2020-02-13

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2020-02-12
تسبق الضم والسيادة: خطة إسرائيلية للطاقة والكهرباء بالضفة الغربية

تسبق الضم والسيادة: خطة إسرائيلية للطاقة والكهرباء بالضفة الغربية

2020-02-12
محاكمة نتنياهو: نشر أسماء الهيئة القضائية

محاكمة نتنياهو: نشر أسماء الهيئة القضائية

2020-02-12
ماذا وراء قضية المثلث الفلسطيني؟

ماذا وراء قضية المثلث الفلسطيني؟

2020-02-12
حملة جديدة لليكود: نحترم العرب.. ضد القائمة المشتركة

حملة جديدة لليكود: نحترم العرب.. ضد القائمة المشتركة

2020-02-12