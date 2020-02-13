دفن جثمان شادي بنا في حيفا

شُيع في مدينة حيفا فجر اليوم، الخميس، جثمان الشاب شادي بنا (45 عاما)، منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، يوم الجمعة الماضي.

وأفاد أحد سكان حيفا العرب أن السلطات فرضت على عائلة بنا دفن جثمانه فجر اليوم بشرط ألا يتجاوز عدد المشيعين 35 شخصا.

وأشار إلى أنه جرى دفن جثمان بنا في المقبرة الإسلامية بكفر سمير وسط إجراءات وقيود مشددة.

وستقبل التعازي في قاعة مسجد الجرينة بحيفا منذ اليوم الساعة 15:00 ولغاية 21:00، وستكون الختمة بعد غد السبت بعد صلاة المغرب في مسجد الجرينة.

وكان بنا قد قُتل يوم 6 شباط/ فبراير الجاري برصاص الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة من مدينة القدس، بادعاء إطلاق النار على عناصرها.

ووُثق في شريط فيديو مصور بنا بعد إصابته وهو ملقى على الأرض يلفظ أنفاسه الأخيرة دون أن يستدعي أفراد الشرطة الإسعاف له في حينه. كما يظهر الشريط أن بنا لم يطلق النار بعد أن سحب مسدسه بسبب مشكلة بالمسدس. ويشاهد في الشريط الكلب الذي كان يصطحبه في القدس.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، قد أوصى أمس، الأربعاء، بِعَدَم تسليم جثمان بنا، حسبما كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن إردان بعث برسالة إلى مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوصى فيها بعدم تسليم جثمان بنا لذويه، وذلك منعا لتحويله إلى "رمز ذي أهمية وقيمة لدى المنظمات الإرهابية".

وجاءت توصية إردان عشية جلسة كان من المزمع أن تعقدها المحكمة العليا اليوم، الخميس، للنظر في تسليم جثمان بنا لعائلته ودفنه.

وأشار التقرير إلى أن الغرض من التوصية التي قدمها إردان كان دفن الجثة في مقابر الأرقام (المقابر السرية التي أنشأتها إسرائيل من أجل دفن جثامين الضحايا والأسرى بها)، حتى يتم استخدامه كورقة مساومة في صفقة مستقبلية لتبادل الأسرى.