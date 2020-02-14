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5 إصابات بينها خطيرة بحادث طرق في أم الفحم

تاريخ النشر: 14/02/2020 - 22:09

5 إصابات بينها خطيرة بحادث طرق في أم الفحم
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨

أُصيب 5 أشخاص بجراح متفاوتة، مساء اليوم، الجمعة، إثر اصطدام بين مركبة وحصان، قرب حي البيار التابع لمدينة أم الفحم.

وجاء في التفاصيل أن من بين المصابين الخمسة، ثمة مُصابان وُصِفَت جراحهما بالخطيرة، دون إيضاح طبيعة إصابتهما.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى مكان الحادث، الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى المشفى لاستكمال تلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى الاصطدام، فيما شهد مكان الاصطدام أزمة مرورية.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 27 شخصا بينهم 9 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#اصطدام
#حي البيار
#مدينة أم الفحم

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