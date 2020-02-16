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مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق قرب القدس

تاريخ النشر: 16/02/2020 - 15:25

مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق قرب القدس
من مكان الحادث قرب القدس، اليوم
عرب ٤٨

لقي سائق دراجة نارية مصرعه في حادث طرق على شارع 443 بمحاذاة حاجز "مكابيم" باتجاه مدينة القدس اليوم، الأحد.

وفي التفاصيل، لقي سائق دراجة نارية في الأربعينيات من عمره، مصرعه في حادث بين شاحنة والدراجة.

وذكرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان أنها وجدت السائق المصاب ملقى على الأرض وفاقدا للوعي، وأجرت عمليات إنعاش في محاولة لإنقاذ حياته، لكن الطبيب المرافق اضطر لإقرار وفاته بعد فشل كل المحاولات.

وأغلقت الشرطة مقطع الشارع لبضع الوقت ما تسبب باكتظاظات مرورية، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وأسفر حادث طرق آخر وقع قبل ظهر اليوم بين سيارة (تندر) وشاحنة على شارع رقم 80 قرب قرية كسيفة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، عن مصرع عواد الدغايمة (75 عاما) من قرية الفرعة، مسلوبة الاعتراف.

وفي سياق ذي صلة، أظهرت معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، اليوم، أن 32 شخصا بينهم 10 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020.

هذا، ولقي 349 شخصا في البلاد مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد اليوم، الأربعاء.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#حوادث الطرق
#دراجات نارية
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#سيارات
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