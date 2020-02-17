  2. محليات
  3. أخبار محلية

شفاعمرو: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 17/02/2020 - 10:32

شفاعمرو: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار
(الشبكة)
عرب ٤٨

أصيب شخصان في جريمة إطلاق نار بمدينة شفاعمرو، صباح اليوم الإثنين.

وفي التفاصيل، أطلقت عيارات نارية باتجاه شخصين في شفاعمرو، ما أسفر عن إصابتهما بجراح وصفت بأنها بين المتوسطة والطفيفة، أحيلا للعلاج في مستشفى "رمبام" بحيفا فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين، ولم تعرف خلفية الجريمة.

ووفقا لمصدر في شفاعمرو فإنه للمرة الثانية اقترفت جريمة إطلاق نار على معرض سيارات في المدينة وأصيب شخصان بجروح متفاوتة.

يذكر أن 8 جرائم قتل اقتُرفت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم. وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#شفاعمرو
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

حوارات

جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقال مشتبهين بإطلاق النار على منزل رئيس بلدية سخنين
اعتقال مشتبهين بإطلاق النار على منزل رئيس بلدية سخنين

2020-02-17

قلق وترقب قبل جلسة محاكمة يوسف مجدوب في إسطنبول
قلق وترقب قبل جلسة محاكمة يوسف مجدوب في إسطنبول

2020-02-17

مصرع سائق دراجة نارية قرب الرملة
مصرع سائق دراجة نارية قرب الرملة

2020-02-17

الأكثر قراءة

مبادرة لاعتراف أوروبيّ مشترك بدولة فلسطين كردٍّ على

مبادرة لاعتراف أوروبيّ مشترك بدولة فلسطين كردٍّ على "صفقة القرن"

2020-02-16
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2020-02-16
غزة: غارات جوية وتقليص مساحة الصيد وحظر إدخال الإسمنت

غزة: غارات جوية وتقليص مساحة الصيد وحظر إدخال الإسمنت

2020-02-16
إزالة لافتات تُظهر عباس وهنية مستسلمين: تذكر بالنازيين و

إزالة لافتات تُظهر عباس وهنية مستسلمين: تذكر بالنازيين و"داعش"

2020-02-16
نتنياهو:

نتنياهو: "أراضي الوطن في يهودا والسامرة جزء من إسرائيل"

2020-02-16