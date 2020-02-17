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عقوبات أوروبية ضد النظام السوري وداعميه

تاريخ النشر: 17/02/2020 - 17:29

عقوبات أوروبية ضد النظام السوري وداعميه
(أ ب)
عرب ٤٨

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، عقوبات على ثمانية رجال أعمال وكيانين مرتبطين بهم، وأدرجهم ضمن قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات يفرضها الاتحاد على النظام في سورية وداعميه، بحسب ما جاء في بيان صدر عن المجلس الأوروبي.

وقال البيان إن ”أنشطتهم أفادت بشكل مباشر نظام (بشار) الأسد بما في ذلك من خلال مشروعات تقع على أراض تم انتزاعها من أشخاص شردهم الصراع“.

وتم فرض تلك الإجراءات العقابية في 2011 وتضم القائمة حاليا 277 شخصا و71 شركة يخضعون لحظر السفر ولتجميد لأصولهم.

وتشمل العقوبات الإضافية حظرا نفطيا وقيودا على استثمارات معينة وتجميدا لأصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

كما تشمل العقوبات قيودا على تصدير معدات وتكنولوجيا قد تستخدم في القمع الداخلي ومراقبة أو التقاط الاتصالات عبر الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.

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#سورية
#عقوبات

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